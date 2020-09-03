شيخ الأزهر عن الرسوم المسيئة: ليست حريةَ رأى والنبى أغلى علينا من أنفسنا

استنكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إعادة نشر مجلة شارلى إيبدو الفرنسية رسوما مسيئة للنبى محمد، أمس الأربعاء، والدفاع عن ذلك باعتباره "حرية رأى".





وقال الطيب، اليوم الخميس، فى تدوينة على حسابه الرسمى بـ"فيسبوك": "إن النبى صلى الله عليه وسلم هو أغلى علينا من أنفسنا، وأن والإساءةُ لجنابه الأعظم ليست حريةَ رأى، بل دعوة صريحة للكراهية والعنف، وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية".

وتصدر هاشتاج "إلا رسول الله"، اليوم الخميس، قائمة الأكثر تدوينا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد إعادة مجلة "شارلى إيبدو" الفرنسية الساخرة نشر الرسوم المسيئة للنبى محمد.

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