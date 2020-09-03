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اللواء جمال مختار مساعدا لرئيس الوفد للشئون الأمنية وإدارة الأزمات

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مريم يوسف 2020-09-03 14:36 0 تبليغ

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وأعرب اللواء جمال مختار، عن سعادته وتقديره لقرار رئيس حزب الوفد، مشيدًا بالتطور الكبير الذى شهده حزب الوفد خلال السنوات الأخيرة فى جميع المجالات منذ تولى أبو شقة رئاسة الحزب.

وقال مختار، إن حزب الوفد صاحب الكفاح الوطنى المشرف طوال أكثر من مئة عام، يسير بخطوات قوية وثابتة مساندًا وداعمًا بقوة للدولة المصرية فى مواجهة الجماعات الإرهابية وتأسيس دولة عصرية حديثة.

وأكد أن حزب الوفد يمثل صورة صادقة للمعارضة الوطنية التى لا تهدف إلا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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