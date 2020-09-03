اللواء جمال مختار مساعدا لرئيس الوفد للشئون الأمنية وإدارة الأزمات

وأعرب اللواء جمال مختار، عن سعادته وتقديره لقرار رئيس حزب الوفد، مشيدًا بالتطور الكبير الذى شهده حزب الوفد خلال السنوات الأخيرة فى جميع المجالات منذ تولى أبو شقة رئاسة الحزب.

وقال مختار، إن حزب الوفد صاحب الكفاح الوطنى المشرف طوال أكثر من مئة عام، يسير بخطوات قوية وثابتة مساندًا وداعمًا بقوة للدولة المصرية فى مواجهة الجماعات الإرهابية وتأسيس دولة عصرية حديثة.

وأكد أن حزب الوفد يمثل صورة صادقة للمعارضة الوطنية التى لا تهدف إلا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.