بروتوكول تعاون بين الإنجيلية و«عطاء» لتقديم خدمات للأطفال ذوى الإعاقة

وقع الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بروتوكول تعاون مع أميرة الرفاعى، المدير التنفيذى لصندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء"، لدعم مشروع "وحدات التأهيل المرتكز على المجتمع بالصعيد والبحيرة"، بهدف إنشاء نموذج تأهيل مجتمعى على المستوى المحلى والوصول للأشخاص ذوى الإعاقة والعمل على تحسين نوعية الحياة لهم وتعزيز دمجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى بناء بيئة مجتمعية تعزز من تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة.





وقال الدكتور القس أندريه زكى، إن قضايا ذوى الإعاقة من القضايا المحورية التى تهتم بها الهيئة، ونسعى من خلال البرامج والمبادرات والبروتوكولات إلى خدمة فعالة لذوى الإعاقة ترتكز على تمكينهم ودمجهم بالمجتمع، مضيفًا، أن الهيئة ستظل دائمًا داعمًا قويًّا لذوى الإعاقة بغض النظر عن الدين أو الجنس.

ومن جهته أشار محمد عشماوى، نائب رئيس صندوق عطاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، إلى أن هناك نسبة كبيرة من ذوى الإعاقة لا يحصلون على خدمات التأهيل بسبب وجود معظم الموارد الخدمات فى المدن الكبرى، على الرغم من أن معظم الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يحتاجون إلى الوصول إليهم موجودون فى المناطق الريفية، مؤكدًا أن الإعاقة لا ينبغى أن تكون عقبة فى طريق النجاح وأن واجبنا الأخلاقى أن نستثمر الموارد والخبرات المتنوعة لديهم لتمكينهم من المشاركة فى المجتمع.

حضر توقيع البروتوكول كل محمد عشماوى، نائب رئيس صندوق عطاء نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى، ودينا عبد الله، عضو مجلس إدارة الصندوق، ومن قيادات الهيئة الإنجيلية ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة.

شمل البروتوكول الاتفاق على اختيار الأطفال من عمر يوم إلى عمر 18 عامًا فى المناطق المهمشة والأكثر احتياجًا فى محافظة البحيرة من الذين يعانون من صعوبة وصول الخدمات وبرامج التأهيل المتخصصة والاكتشاف والتدخل المبكر، ومن المخطط أن يشمل البروتوكول إنشاء ثلاث وحدات بمحافظات بنى سويف وسوهاج والمنيا.