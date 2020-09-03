اتحاد الأطباء العرب ينظم حملة مجانية للكشف المبكر عن المشكلات السلوكية والتربوية للأطفال

تنظم مراكز معاك لرعاية الطفل التابعة لاتحاد الأطباء العرب، ورشة عمل مجانية حول مقدمة لبرنامج الإيبلز (شرح وتحليل مجال التقليد الحركي ) بمركز معاك بحي السيدة زينب.
وينظم مراكز معاك خلال شهر سبتمبر الجاري حملة مجانية للكشف المبكر عن المشكلات السلوكية والتربوية للأطفال بجميع الفروع.
وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب: إن أنشطة مراكز "معاك" بشكل عام تهدف إلى تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم من جلسات أو فترة حضانة بالإضافة إلى تنمية وتأهيل المتخصصين فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة.
وتعمل مراكز معاك، من خلال 8 مراكز داخل مصر، بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد"، لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال المعاقين، لتسهيل دمجهم في المجتمع والتخفيف من معاناة الطفل المعاق وأسرته.
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