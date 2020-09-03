مصر للطيران تسير 34 رحلة جوية منتظمة تنقل على متنهم 3600 راكب

تسير مصر للطيران اليوم الخميس، 34 رحلة جوية منتظمة بخلاف رحلات الشحن الجوى والرحلات الاستثنائية إلى عدة وجهات حول العالم، لنقل ما يقرب من 3600 راكب.

وتشغل مصر للطيران رحلاتها الجوية، إلى وجهات " أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، ندجامينا، الشارقة، البحرين، تورنتو، نيويورك، الخرطوم، جوانزو، دبي، أبوظبي" بواقع رحلة واحدة لكل وجهة دولية باستثناء مدينتي دبي وأبوظبي حيث تسير الشركة الوطنية رحلتين يوميا إلى هناك.

وتسير مصر للطيران أيضا، 3 رحلات استثنائية إلى لاجوس، جدة، الدمام، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، الأقصر، بالاضافة إلى 3 رحلات جوية شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3600 راكب.