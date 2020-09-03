مصر للطيران تسير 34 رحلة جوية منتظمة تنقل على متنهم 3600 راكب

تسير مصر للطيران اليوم الخميس، 34 رحلة جوية منتظمة بخلاف رحلات الشحن الجوى والرحلات الاستثنائية إلى عدة وجهات حول العالم، لنقل ما يقرب من 3600 راكب.
وتشغل مصر للطيران رحلاتها الجوية، إلى وجهات " أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، ندجامينا، الشارقة، البحرين، تورنتو، نيويورك، الخرطوم، جوانزو، دبي، أبوظبي" بواقع رحلة واحدة لكل وجهة دولية باستثناء مدينتي دبي وأبوظبي حيث تسير الشركة الوطنية رحلتين يوميا إلى هناك.
وتسير مصر للطيران أيضا، 3 رحلات استثنائية إلى لاجوس، جدة، الدمام، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى أسوان، الأقصر، بالاضافة إلى 3 رحلات جوية شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3600 راكب.
وبدأت المطارات المصرية، اعتبارا من أول أمس الثلاثاء الموافق من أول سبتمبر ، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى.
وقالت سلطة الطيران المدني، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب معفيين من تقديم شهادة تحليل PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية، كما سمحت سلطة الطيران المدني للركاب القادمين إلى المطارات الساحلية بدون تحليل PCR بالدخول إلى البلاد بشرط إجراء التحليل بالمطارات المصرية فور الوصول مقابل 30 دولارًا.
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