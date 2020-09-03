اختتمت اليوم الخميس ، فعاليات مشاورات شمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية لعام 2020 ، التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي وترأستها مصر ، حيث استمرت الفعاليات على مدار ثلاثة أيام.
وقد أعلن الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، الذي مثل مصر وترأس تلك المشاورات ، عن عدد من التوصيات المهمة لمواجهة عدد الملفات التي تمثل تحديًا في مجال السكان والتنمية في دول الشمال الإفريقي.
وقد تضمنت أهم التوصيات ضرورة تكرار هذه المشاورات في المستقبل ، وكذلك ضرورة التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالسكان والتنمية، بالإضافة إلى استدامة التواصل والتعاون بين دول شمال إفريقيا كشركاء في السكان والتنمية كجزء أصيل ناتج عن هذه المشاورات.
وقد ألقى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان كلمه في ختام المشاورات الإفتراضية الخاصة بالسكان والتنمية في شمال إفريقيا ، أشاد خلالها بالمناقشات العلمية المثمرة والأفكار المتميزة التي اتسمت بها الجلسات الإستشارية الافتراضية ، والتي تم التطرق خلالها إلى مواضيع كثيرة ومتشعبة خاصة بالسكان والتنمية، من تفرد دول الشمال الإفريقي بتركيبة سكانية متميزة إلى تأثيرات التغير المناخي وإلى التعليم وأخرى كثيرة مرورًا بتداعيات جائحة كورونا.
وأكد أن المناقشات قد أثمرت عن توافق بين الآراء بأن المشاكل مشتركة والموقف واحد والوصول إلى موقف موحد للقارة ولدول شمال إفريقيا أصبح أكثر وضوحًا ، مشيرا أن هذه الجلسات ستكون أول الخطوات لتحقيق أهداف التنمية والوصول إلى إفريقيا التي نريد من خلال التعاون والشراكة المثمرة وتبادل الخبرات الغنية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نائب وزير الصحة المصري يعلن توصيات مشاورات شمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.