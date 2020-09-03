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نائب وزير الصحة المصري يعلن توصيات مشاورات شمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية

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اختتمت اليوم الخميس ، فعاليات مشاورات شمال إفريقيا بشأن السكان والتنمية  لعام 2020 ، التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي وترأستها مصر ، حيث استمرت الفعاليات على مدار ثلاثة أيام.

وقد أعلن الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، الذي مثل مصر وترأس تلك المشاورات ، عن عدد من التوصيات المهمة لمواجهة عدد الملفات التي تمثل تحديًا في مجال السكان والتنمية في دول الشمال الإفريقي.

وقد تضمنت أهم  التوصيات ضرورة تكرار هذه المشاورات في المستقبل ، وكذلك ضرورة التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالسكان والتنمية، بالإضافة إلى استدامة التواصل والتعاون بين دول شمال إفريقيا كشركاء في السكان والتنمية كجزء أصيل ناتج عن هذه المشاورات.

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وقد ألقى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان كلمه في ختام المشاورات الإفتراضية الخاصة بالسكان والتنمية في شمال إفريقيا ، أشاد خلالها بالمناقشات العلمية المثمرة والأفكار المتميزة التي اتسمت بها الجلسات الإستشارية الافتراضية ، والتي تم التطرق خلالها إلى مواضيع كثيرة ومتشعبة خاصة بالسكان والتنمية، من تفرد دول الشمال الإفريقي بتركيبة سكانية متميزة إلى تأثيرات التغير المناخي وإلى التعليم وأخرى كثيرة مرورًا بتداعيات جائحة .

 

وأكد أن المناقشات قد أثمرت عن توافق بين الآراء بأن المشاكل مشتركة والموقف واحد والوصول إلى موقف موحد للقارة ولدول شمال إفريقيا أصبح أكثر وضوحًا ، مشيرا أن هذه الجلسات ستكون أول الخطوات لتحقيق أهداف التنمية والوصول إلى إفريقيا التي نريد من خلال التعاون والشراكة المثمرة وتبادل الخبرات الغنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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