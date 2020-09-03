انت الان تتابع تفاصيل خبر الآن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 لجميع الشركات موضحة بالصور والروابط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أتاحت شركات توزيع الكهرباء المنتشرة في جميع المحافظات المصرية إمكانية الاستعلام بسهولة وبخطوات محددة عن فاتورة الكهرباء من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية لتلك الشركات، وذلك حتى يكون المواطن على علم بقيمة فاتورة الكهرباء التي سوف يقوم بدفعها خلال الشهر، ولكي يكون على استعداد تام لتدبير الأموال اللازمة لسداد فاتورة الكهرباء، وسوف نتناول في هذه المقالة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لجميع الشركات باستخدام الصور والروابط الخاصة بهذه الشركات.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2020 لجميع الشركات:-

1- شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء:-

يمكن لعملاء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:-

2- شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء:-

أتاحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لجميع عملاؤها إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك من خلال قيام العملاء بالتسجيل في الموقع بالاسم والرقم القومي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف مع إدخال رقم التحصيل الآلي فوري وذلك كما يلي:-

3- شركة القناة لتوزيع الكهرباء:-

يمكن لعملاء شركة القناة لتوزيع الكهرباء متابعة فواتير الكهرباء والاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:-

4- شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:-

بذات الطريقة يمكن لعملاء شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء التعرف على قيمة الفاتورة الشهرية وذلك من خلال ما يلي:-

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5- شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء:-

يمكن للمواطنين التابعين لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء متابعة فواتير الكهرباء الخاصة بهم والاستعلام عنها وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

6- شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء:-

إذا كنت عزيزي المواطن من عملاء شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فإنه يمكنك معرفة والاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

7- شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء:-

أتاحت شركة شمال البحيرة لتوزيع الكهرباء لعملاء الشركة متابعة والاستعلام عن الفواتير الخاصة بهم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

8- شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء:-

يمكن لعملاء شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:-

9- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

أتاحت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لجميع مشتركيها الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وإدخال قراءة عداد الكهرباء من خلال ما يلي:-