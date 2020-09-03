شكرى: يجب الاتفاق على مسار سلمى لحل الأزمة الليبية ورفض التدخلات الأجنبية

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الخميس، أن الأوضاع الليبية محل اهتمام مصر والاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن الحوار هو الحل لإنهاء الأزمة وعودة ليبيا إلى الاستقرار.





وطالب وزير الخارجية المجتمع الدولى ببذل جهد ووضع آليات لحل الأزمة الليبية، والاتفاق على مسار سلمى لحل الأزمة، مع رفض التدخلات الأجنبية و منع انتشار المرتزقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى‬⁩ والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى،⁧‫ جوزيب بوريل، فى القاهرة.

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