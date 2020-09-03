مدبولى : استثمارات بـ 3.95 مليار جنيه فى 143 تجمعا ريفيا ضمن حياة كريمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.





وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الأهمية التى توليها الدولة لمشروعات هذه المبادرة الوطنية الهامة، لكونها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين بالتجمعات الريفية الأكثر احتياجا.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، أطلق هذه المبادرة بهدف توفير "حياة كريمة" للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا فى مختلف المحافظات، وأن الدولة عازمة على استكمال مراحلها المتلاحقة، وتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدنى فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الأهداف الإستراتيجية لمبادرة "حياة كريمة"، وعلى رأسها تحسين مؤشر جودة الحياة فى القرى المستهدفة، عبر 4 محاور، تتضمن: تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، من مشروعات الصرف الصحى، ومياه الشرب، ورصف الطرق، والكهرباء، وكذلك رفع كفاءة خدمات التنمية البشرية، فى مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، عبر تقديم القروض الميسرة، وتنفيذ برامج التدريب، والتوسع فى المنافذ الاستهلاكية ومبادرات ريادة الأعمال لتحسين معيشة الشباب، ذلك فضلا عن رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً عبر برنامج سكن كريم، والعديد من التدخلات فى الخدمات الصحية والاجتماعية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع من وتيرة تنفيذ أهداف المبادرة فى التجمعات الريفية المستهدفة على مستوى الجمهورية، فقد تم وضع خطة بمعدلات زمنية استهدفت المرحلة الأولى 2019/2020 عدد 143 تجمعا، موزعة على 11 محافظة، بينها 6 من محافظات الصعيد، يتم استكمال المشروعات بها حاليا، بإجمالى استثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه، ويستفيد من مخرجات ومشروعات هذه المرحلة 1.81 مليون مواطن.

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وأوضح سعد أنه تم استعراض المخرجات الرئيسية المتوقعة للمرحلة الأولى بنهاية عام 2020، وتضمنت تطوير ورفع كفاءة 21974 منزلا، لتصبح "سكن كريم" عبر تركيب أسقف لها، واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى تنفيذ 51 وحدة صحية بكفاءة إنشائية وجاهزية مناسبة، واستكمال 31 ألف تدخل لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتنفيذ 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ لتقليل كثافة الفصول، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق فى 92 تجمع، وكذا خدمات الإنارة لربطها بمحاور التنمية بالمحافظات، فضلا عن تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة فى 88 تجمع، وتوفير تدريب مهنى وحرفى بقيمة 10 ملايين جنيه، وتغطية 47 تجمعا بخدمات الصرف الصحى، وتقديم قروض تمويل لمشروعات صغيرة بقيمة 400 مليون جنيه.

وأوضح المتحدث الرسمى للحكومة، أن الاجتماع تطرق أيضا إلى استعدادات بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى ستستهدف 214 تجمعا ريفيا، حيث تمت الإشارة إلى أن الاعتمادات المستهدفة لها ضمن خطة العامين الماليين 2020/2021 و2021/2022 تبلغ 9.59 مليار جنيه، وتم وضع خطة تشاركية للمرحلة الثانية تستلزم تنفيذ عدة إجراءات، تضمنت رصد احتياجات ومقترحات المواطنين والمحافظات المستهدفة على مستوى 375 تجمع، وعقد 371 لقاء مجتمعيا، شارك فيها حوالى 9500 مواطن بالتجمعات الريفية المستهدفة لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات.

كما عقدت المحافظات اجتماعات للجان التخطيط المحلى لمراجعة المقترحات الواردة من اللقاءات المجتمعية ومقترحات الجهات الفنية، لإعداد المقترح الاولى للخطة، وجرى مناقشة المقترحات مع الجهات المركزية، وإعداد مقترح خطة الاستثمارات الإضافية.