مصر للطيران: تسيير 44 رحلة لنقل 4600 راكب غدا

وأوضحت الشركة، فى بيان رسمى، اليوم الخميس، أنه سيتم تسيير رحلة واحدة إلى أثينا وأمستردام وباريس وكوبنهاجن وروما وفرانكفورت ولندن وميونخ ودوالا وميلانو ولارناكا ونيروبى والخرطوم والشارقة وأربيل وبيروت والمنامة ونيويورك.
أضافت الشركة، أنها تسير أيضا 3 رحلات إلى دبى ورحلتين إلى كل من إسطنبول وأبوظبى وبغداد و 4 رحلات استثنائية إلى كل من كازبلانكا والرياض وفيينا والمدينة المنورة و7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان، بالإضافة إلى رحلة خاصة إلى طابا و4 رحلات شحن جوى.
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