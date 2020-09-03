شكرى: الحوار هو الحل الأزمة الليبية

وطالب شكرى المجتمع الدولى ببذل جهد لوضع آليات الحل، والاتفاق على مسار سلمى لحل الأزمة مع رفض التدخلات الأجنبية ومنع انتشارالمرتزقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى⁧‫ جوزيب بوريل، اليوم، بالقاهرة.

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