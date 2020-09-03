السلع التموينية تتعاقد على شراء 47500 طن زيت صويا خام

وأشارت الهيئة، فى بيان اليوم الخميس، إلى أن عمليات التسليم ستتم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر 2020.
وقالت الهيئة إن تلك التعاقدات تساهم فى تعزيز الاحتياطى الاستراتيجى من زيوت الطعام، مشيرة إلى أن تلك التعاقدات تمت مع شركات القطاع الخاص وشركات الصناعات المحلية الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام المحلى بهدف تشجيع القطاع الخاص بالدولة.
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