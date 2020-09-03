موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج دعم ضحايا متحرش طنطا يتصدر التريند.. عمر كمال: محدش هيمنع عني رزق ربنا.. حازم إمام يوجه رسالة للراحل محمود الجوهري

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها الآتي:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "هاشتاج "الدعم لضحايا متحرش طنطا" لفضح الطبيب النفسي المتحرش بالفتيات، ومن خلاله حكت العديد من الفتيات قصتهن مع الطبيب النفسي الذي عالج ضحاياه بالأحضان والتلامس الجسدي، زاعما أن هذه الطريقة معتمدة في العلاج خارج البلاد.

نشر عمر كمال صورة جديدة وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

Advertisements

نشرت الفنانة إليسا، تغريدات جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات تويتر.

تذكر حازم إمام لاعب الزمالك السابق، الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لـ الأهلي والزمالك والمنتخب الأول، والذي تحل اليوم الذكرى الـ 8 لوفاته عقب صراع طويل مع المرض.

شاركت النجمة دنيا سمير غانم صورًة جديدة أثناء عطلتها الصيفية من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.