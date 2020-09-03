المهندس اشرف نصير مقررا للجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين

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يذكر أن المھندس اشرف نصير له دور كبیر فى المشاركة المجتمعیة بصفة عامة وفى المجتمع المدني ونقابة المھندسین بصفة خاصة.
ويشغل نصير العديد من المناصب ذات الصلة بمجال الطاقة حيث يشغل رئيس لجنة الطاقة والبيئة بجمعية رجال الأعمال الإسكندرية وكيل لجنة الطاقة بجمعية رجال أعمال المصريين الأفارقة، وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس العربى للطاقة المستدامة ووكيل لجنة الطاقة بالمجلس العربى للتنمية وايضا عضو مجلس إدارة شعبة الكهرباء بالغرفة التجارية المصرية.
كما يشغل عضو لجنة الطاقة الاتحادية باتحاد المهندسين العرب وعضو جمعية تطوير الطاقة الشمسية SEDA، ومحاضر دولى في مجال الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة IHRDC الأمريكية.
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