رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات هذه المبادرة الوطنية الهامة، لكونها تخدم شريحة كبيرة من المواطنين بالتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق هذه المبادرة بهدف توفير "حياة كريمة" للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، وأن الدولة عازمة على استكمال مراحلها المتلاحقة، وتنسيق الجهود بين أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الصدد.

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وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، ان الاجتماع شهد استعراض الأهداف الإستراتيجية لمبادرة "حياة كريمة" وعلى رأسها تحسين مؤشر جودة الحياة في القرى المستهدفة، وذلك عبر 4 محاور، تتضمن: تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، من مشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ورصف الطرق، والكهرباء، وكذلك رفع كفاءة خدمات التنمية البشرية، في مجالات الصحة والتعليم، إلى جانب تحقيق التنمية الاقتصادية والتشغيل، عبر تقديم القروض الميسرة، وتنفيذ برامج التدريب، والتوسع في المنافذ الاستهلاكية ومبادرات ريادة الأعمال لتحسين معيشة الشباب، ذلك فضلًا عن رفع مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا عبر برنامج سكن كريم، والعديد من التدخلات في الخدمات الصحية والاجتماعية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع من وتيرة تنفيذ أهداف المبادرة في التجمعات الريفية المستهدفة على مستوى الجمهورية، فقد تم وضع خطة بمعدلات زمنية استهدفت المرحلة الأولى 20192020 عدد 143 تجمعًا، موزعة على 11 محافظة، بينها 6 من محافظات الصعيد، يتم استكمال المشروعات بها حاليًا، بإجمالي استثمارات بلغت 3.95 مليار جنيه، ويستفيد من مخرجات ومشروعات هذه المرحلة 1.81 مليون مواطن.

وأوضح سعد أنه تم استعراض المخرجات الرئيسية المتوقعة للمرحلة الأولى بنهاية عام 2020، وتضمنت تطوير ورفع كفاءة 21974 منزل لتصبح "سكن كريم" عبر تركيب أسقف لها، واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تنفيذ 51 وحدة صحية بكفاءة انشائية وجاهزية مناسبة، واستكمال 31 ألف تدخل لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، وتنفيذ 1100 فصل جديد تستوعب 44 ألف تلميذ لتقليل كثافة الفصول، بالإضافة إلى تحسين شبكات الطرق في 92 تجمع، وكذا خدمات الإنارة لربطها بمحاور التنمية بالمحافظات، فضلًا عن تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة في 88 تجمع، وتوفير تدريب مهني وحرفي بقيمة 10 ملايين جنيه، وتغطية 47 تجمع بخدمات الصرف الصحي، وتقديم قروض تمويل لمشروعات صغيرة بقيمة 400 مليون جنيه.

وأوضح المتحدث الرسمي للحكومة، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى استعدادات بدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي ستستهدف 214 تجمعًا ريفيًا، حيث تمت الإشارة إلى أن الاعتمادات المستهدفة لها ضمن خطة العامين الماليين 20202021 و20212022 تبلغ 9.59 مليار جنيه، وتم وضع خطة تشاركية للمرحلة الثانية تستلزم تنفيذ عدة إجراءات، تضمنت رصد احتياجات ومقترحات المواطنين والمحافظات المستهدفة على مستوى 375 تجمع، وعقد 371 لقاءًا مجتمعيًا، شارك فيها حوالي 9500 مواطن بالتجمعات الريفية المستهدفة لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات، كما عقدت المحافظات اجتماعات للجان التخطيط المحلي لمراجعة المقترحات الواردة من اللقاءات المجتمعية ومقترحات الجهات الفنية لإعداد المقترح الاولي للخطة، وجرى مناقشة المقترحات مع الجهات المركزية، واعداد مقترح خطة الاستثمارات الإضافية.