النشرة المرورية : تجنب كوبرى أكتوبر و 15 مايو .. وسيولة بمعظم المحاور

وأوضح محمد صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت، أن معدلات السير بمعظم المحاور تراوحت اليوم بين 65 إلى 70%، مشيرًا إلى أن معظم محاور الإسكندرية، تعمل بشكل طبيعى تزامنا مع افتتاح محور المحمودية.
وأضاف صابر، أن محافظة الغربية تشهد بعض الكثافات المروية، فى شارع الجلاء، بينما باقى محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل مرض.
ولفت صابر إلى أن معظم محافظات الوجه البحرى والوجه القبلى، الأحجام فيها متوسطة وتعمل بشكل مرض، مضيفا أن إدارة المرور وضعت علامات إرشادية، وكثفت انتشار الخدمات، بسبب بعض الأعمال أعلى منطقة الكنيّسة للمتجه إلى المنيب، وأعلى منطقة البساتين والمتجه للأوتوستراد، وأعلى منطقة الوراق.
وأشار صابر إلى أن كافة المحاور الداخلية بالجيرة تعمل أيضا بشكل مرض، ما عدا القادم من شارع البحر الأعظم ومتجه للمنيب، فإنه يسلك شارع ربيع الجيزى، حيث تكون حركة السير أفضل حالا.
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