الإسكندرية تستعد لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد 2021

ووصف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، البطولة بأنها هام وكبير ويساعد على التسويق الجيد للدولة المصرية، قائلا:"نعمل جميعا كفريق واحد متكامل بهدف إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر المتوسط".

وأضاف المحافظ فى بيان له، اليوم الخميس، أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضى فى استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.

وفى سياق ذات صلة، عقد أحمد جمال نائب المحافظ، اليوم، اجتماعا تنسيقيا مع كافة الجهات التنفيذية، لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وشدد نائب المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع شركات المرافق، وتجهيز المنشآت السياحية والصحية والرياضية والثقافية، مشيرا إلى ضرورة إعداد برامج وعروض سياحية وثقافية متنوعة، للتسويق الجيد للإسكندرية خلال البطولة.