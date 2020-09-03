أسقف البحر الأحمر وشيوخ الأزهر يناقشون مشاكل الأسرة والشباب

استقبل الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، اليوم الخميس، وفدا رفيع المستوى من مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة بمقر المطرانية بالغردقة.



استقبل الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، اليوم الخميس، وفدا رفيع المستوى من مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة بمقر المطرانية بالغردقة. وجاء اللقاء مثمرًا تسوده المحبة والود، ودار الحوار حول الأسرة المصرية ومشاكل الشباب وكيفية التعامل مع مشاكل الأسرة بشكل عام.

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