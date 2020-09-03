الزراعة: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 14 محافظة وهي (الغربية، الجيزة، الشرقية، الإسكندرية، المنوفية، السويس، كفر الشيخ، الفيوم، الدقهلية، المنيا، سوهاج، اسوان) .

و قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 223 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 115 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقد تم اصدار 12 قرارا إداريا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بـ 84 منشأة بيطرية بمحافظات: الغربية- الإسكندرية – الشرقية – المنوفية – سوهاج - الفيوم، تم عمل محضري (جنح) بمحافظة: المنوفية وكفر الشيخ، و9 محاضر إدارية بمحافظات: الجيزة – الشرقية – الإسكندرية – الفيوم – المنيا.

وتم تنفيذ قرارات الاغلاق لــ (20) مركزا بيطريا مخالفا بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – الدقهلية.