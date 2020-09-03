نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.
قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن مجمع التحرير والحزب الوطنى
رشوة من مستثمر.. مجلس الدولة يكشف كواليس القرار الجمهوري بعزل نائبه
الاتحاد الأوروبي: نرحب بالموقف المصري إزاء سد النهضة والتحاور مع أثيوبيا
كهربا يرفض التراجع.. إصرار لاعب الأهلى على استرجاع حقوقه من الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية
الأرصاد: موجة حارة جديدة على البلاد من الغد تستمر لـ منتصف الأسبوع.. القاهرة تسجل 37 وأمطار بالصعيد
تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020
3 قروش خسارة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أهم الأخبار: نقل ملكية 7 أصول لـ صندوق مصر السيادي.. عزل مستشار بمجلس الدولة.. الاتحاد الأوربي يدعم موقف مصر في سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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