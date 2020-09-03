أهم الأخبار: نقل ملكية 7 أصول لـ صندوق مصر السيادي.. عزل مستشار بمجلس الدولة.. الاتحاد الأوربي يدعم موقف مصر في سد النهضة

نشر موقع دوت الخليج الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.

قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن مجمع التحرير والحزب الوطنى

رشوة من مستثمر.. مجلس الدولة يكشف كواليس القرار الجمهوري بعزل نائبه

الاتحاد الأوروبي: نرحب بالموقف المصري إزاء سد النهضة والتحاور مع أثيوبيا

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إنه ينبغي التطرق لحزمة الدعم الطارئ للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا ، مشيرًا إلى أنه مرض يضرب الجميع ويؤثر في جميع الدول.. مزيد من التفاصيل هنا

كهربا يرفض التراجع.. إصرار لاعب الأهلى على استرجاع حقوقه من الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية

رفض محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، كل الضغوط للتراجع عن شكواه لدى المحكمة الرياضية الدولية لإثبات عدم تسجيل تعاقده مع القلعة البيضاء في الوقت القانوني باتحاد الكرة.. مزيد من التفاصيل هنا

الأرصاد: موجة حارة جديدة على البلاد من الغد تستمر لـ منتصف الأسبوع.. القاهرة تسجل 37 وأمطار بالصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة اعتبارا من غدا الجمعة، ويستمر حتى منتصف الأسبوع القادم، لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 37 وعلى الصعيد 45 درجة.. مزيد من التفاصيل هنا

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 3-9-2020

تراجعت اسعار الذهب خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا 853.5 جنيه للجرام.. مزيد من التفاصيل هنا

3 قروش خسارة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس

تشهد أسعار الدولار الأمريكى اليوم الخميس 3-9-2020، انخفاضا ملحوظا بمقدار قرشين لـ 3 قروش فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وأبرزها "البنك المركزى، والبنك الأهلى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى".. مزيد من التفاصيل هنا