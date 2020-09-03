نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يتابع استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحي (سفاجا-ضبا) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع وزير النقل المهندس كامل الوزير، استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحي سفاجا ضبا السعودي والتي تمر عبر المملكة العربية السعودية للدول العربية الشقيقة بعد توقفها لعدة أشهر لاتخاذ المملكة لإجراءات احترازية خاصة وإغلاقها للمنافذ البرية والبحرية مع الدول المجاورة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلن وزير النقل، عن أن السفينة بوسيدون إكسبريس غادرت وعلى متنها 65 شاحنة بضائع بإجمالي وزن 1945 طن خضروات وموالح وفواكه وبضائع عامة متنوعة و55 سائقا.

Advertisements

وأشاد وزير النقل، بهذه الإجراءات من قبل السلطات السعودية ووجه بتقديم كافة التسهيلات للحفاظ على استمرارية التصدير عبر ميناء سفاجا البحري لحماية صناعة صادرات الخضروات والفواكه المصرية وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة من السلع والصادرات المصرية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكما وجه الوزير، رئيس وقيادات الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي واتباع كافة التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة عبر الميناء وكذلك تطهير وتعقيم السفينة والارصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام كافة العاملين بالإجراءات الوقائية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل مشاكل التصدير إلى السعودية والدول العربية الشقيقة حيث قامت وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب السعودي واستجاب الجانب السعودي لطلب مراجعة الإجراءات الاحترازية وإصدار تعليمات مناسبة لتسهيل حركة الشاحنات بين الجانبين وفي نفس الوقت ضمان اتباع إجراءات مناسبة تحقق الوقاية من إنتشار فيروس كورونا.