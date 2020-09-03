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انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الذهب تواصل خسارتها لليوم الثاني على التوالي في مصر.. وجرام 21 يفقد 10 جنيهات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الذهب ترجعاً لليوم الثاني على التوالي للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020 بالسوق المصرية، حيث تراجع سعر جرام الذهب منذ قليل في محلات الصاغة بقيمة سبعة جنيهات، وذلك بعد هبوطه خلال تعاملات اليوم الصباحية بواقع 3 جنيهات ليكون إجمالي تراجع الذهب اليوم 10 جنيهاً حتى الآن.
أسعار الذهب تتراجع اليوم في مصر
حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً بين المصرين في السوق المصرية مسجلاً منذ قليل 484 جنيهاً للجرام، وسط حالة من تراجع أسعار المعدن الأصفر عالمياً اليوم، وهبطت سعر أوقية الذهب عالمياً منذ قليل مسجلة نحو 1937 دولاراً.
ومن جانبه أشار نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة ” إيهاب واصف”، أن هبوط أسعار المعدن النفيس عالمياً أسفرت عن هبوطه داخل السوق المصرية اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 منذ قليل 726.85 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل نحو 848 جنيهاً، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 969.10 جنيهاً، وسجل سعر جنيه الذهب 6784 جنيهاً، أما أوقية الذهب فقد سجلت عالمياً نحو 1937 دولاراً.
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وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الأربعاء في السوق المصرية بواقع 9 جنيهات، وهبطت الأسعار اليوم بوقع عشرة جنيهات، ويمكنك التعرف على سعر الذهب بتحديث مستمر من خلال الدخول على رابط سعر الذهب مصر فايف.
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