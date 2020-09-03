عاجل بالصور .. وزير الدفاع يلتقى نائب رئيس المفوضية الأوروبية

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بجوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ورئيس مجلس الدفاع بالاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.





تم خلال اللقاء تناول الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كلٍ من مصر والاتحاد الأوروبى وكذا التعاون المشترك فى مجال الدفاع. وأعرب القائد العام عن تقديره للعلاقات التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى، باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء، لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط، خاصة وأن الاتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر فى عملية أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسيا وعسكريا واقتصاديا. من جانبه أكد جوزيف بوريل على أهمية استمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط. حضر اللقاء السفير خالد البقلى سفير مصر ببروكسل وعدد من قادة القوات المسلحة.

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