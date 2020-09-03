صور .. وزارة العدل تكرم المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية

كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الخميس، المتميزين من شباب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأعضاء المجالس لكل جهة وهيئة قضائية، ولفيف من قياداتها، فى حفل أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر.





واستهل الوزير كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجميع أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتمنياته بدوام التفوق والتميز، مستعرضا ما وجه به نحو تكريم الشباب الأكثر تميزا تحقيقا لاستراتيجية الدولة فى بناء المواطن المصرى، وتعزيز الاستثمار فى البشر. وخلال المراسم أشار مروان إلى سعى الوزارة فى دعم أعضاء الجهات والهيئات القضائية بالمعلومات القانونية بمختلف مصادرها، عبر وسائط مبتكره تتماشى مع سياسة التحول الرقمى التى تشهدها البلاد، والتأهيل المستمر للقاضى، من خلال دورات متخصصة على أعلى المستويات؛ ليكونوا قاطرة التطوير والإنجاز المنشودين. واختتم الوزير كلمته بتجديد التهنئة للأعضاء المكرمين، متمنيا أن يكونوا قدوة لزملائهم، وأن يصبح التكريم مناسبة سنوية تجمع القيادات الواعية بالشباب المتميز، من أجل استمرار التطوير والإنجاز والإبداع، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. شهد الحفل توزيع شهادات تقدير على المتميزين من شباب الجهات والهيئات القضائية.

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