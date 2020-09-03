- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
ومن خلال الهاشتاج أشاد المغردون بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشروعات القومية التى افتتحها مؤخرا، بالإضافة إلى قراراته المصيرية فى حماية الأمن القومى للبلاد.
وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، وأكد أغلب المشاركين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهدا كبيرا فى الارتقاء بمصر، والدليل المشروعات التى يقوم بها فى سبيل تطويرها، وكتب أحدهم: "كلنا بنحبك لأنك رجعت كرامتنا وسط العالم وجبت لنا حقنا المنهوب من علية القوم، ربنا يحفظك ويسدد خطاك".
وتفاعل عدد كبير من المواطنين من الخليج مع الهاشتاج، وقال أحدهم: "معاكم يا مصريين ندعم اللى حمى مصر ورجع لها هيبتها رغم أنف الإخوان".
وكتب آخر: "لن يأت رئيس مثلك، وسيكتب التاريخ أنك كنت عادلا فى حكمك وسيكتب أنك لم ترد شتمك وسبك.. وسيكتب أنك دائم الابتسامة لحلمك.. وسيكتب أنك لا تستقوى إلا بشعبك وسيكتب أنك لا تستعين إلا بربك".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لليوم الثالث على التوالى .. هاشتاج #السيسي_غالي_بمصر_عالي يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.