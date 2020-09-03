أخبار مصرية

لليوم الثالث على التوالى .. هاشتاج #السيسي_غالي_بمصر_عالي يتصدر تويتر

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يوسف دياب 2020-09-03 18:04 0 تبليغ

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ومن خلال الهاشتاج أشاد المغردون بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمشروعات القومية التى افتتحها مؤخرا، بالإضافة إلى قراراته المصيرية فى حماية الأمن القومى للبلاد.


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وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، وأكد أغلب المشاركين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يبذل جهدا كبيرا فى الارتقاء بمصر، والدليل المشروعات التى يقوم بها فى سبيل تطويرها، وكتب أحدهم: "كلنا بنحبك لأنك رجعت كرامتنا وسط العالم وجبت لنا حقنا المنهوب من علية القوم، ربنا يحفظك ويسدد خطاك".

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وتفاعل عدد كبير من المواطنين من الخليج مع الهاشتاج، وقال أحدهم: "معاكم يا مصريين ندعم اللى حمى مصر ورجع لها هيبتها رغم أنف الإخوان".

وكتب آخر: "لن يأت رئيس مثلك، وسيكتب التاريخ أنك كنت عادلا فى حكمك وسيكتب أنك لم ترد شتمك وسبك.. وسيكتب أنك دائم الابتسامة لحلمك.. وسيكتب أنك لا تستقوى إلا بشعبك وسيكتب أنك لا تستعين إلا بربك".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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