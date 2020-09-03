وزير المجالس النيابية يستقبل أمين عام الشيوخ

ورحب وزير شؤون المجالس النيابية، بالأمين العام لمجلس الشيوخ، وقدم له التهنئة على توليه المنصب، كما تم بحث إجراءات واستعدادات استقبال مجلس الشيوخ بعد إعلان النتائج النهائية.
وكان مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، قد قرر ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.
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