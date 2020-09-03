وزير المجالس النيابية يستقبل أمين عام الشيوخ

استقبل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، منذ قليل، المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام الجديد لمجلس الشيوخ، والذى يعد أول أمين عام لمجلس الشيوخ بمسماه الجديد، حيث كان يسمى سابقا بمجلس الشورى قبل إلغائه فى دستور 2014.





ورحب وزير شؤون المجالس النيابية، بالأمين العام لمجلس الشيوخ، وقدم له التهنئة على توليه المنصب، كما تم بحث إجراءات واستعدادات استقبال مجلس الشيوخ بعد إعلان النتائج النهائية. وكان مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، قد قرر ندب المستشار محمود إسماعيل عتمان، نائب رئيس مجلس الدولة، للقيام بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ ندبا كليا.

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