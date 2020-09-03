وزير النقل يعلن استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرا مع السعودية

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحى سفاجا / ضبا السعودى والتى تمر عبر المملكة العربية السعودية للدول العربية بعد توقفها جراء اتخاذ المملكة لإجراءات احترازية خاصة وإغلاقها للمنافذ البرية والبحرية مع الدول المجاورة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 65 شاحنة بضائع باجمالى وزن 1945 طن خضروات وموالح وفواكه وبضائع عامة متنوعة و55 سائقا.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حل مشاكل التصدير الى السعودية والدول العربية الشقيقة حيث قامت وزارة النقل بالتنسيق مع الجانب السعودي واستجاب الجانب السعودي لطلب مراجعة الإجراءات الاحترازية وإصدار تعليمات مناسبة لتسهيل حركة الشاحنات بين الجانبين وفي نفس الوقت ضمان إتباع إجراءات مناسبة تحقق الوقاية من إنتشار فيروس كورونا. وأشاد وزير النقل بهذه الاجراءات من قبل السلطات السعودية ووجه بتقديم كافة التسهيلات للحفاظ على استمرارية التصدير عبر ميناء سفاجا البحرى لحماية صناعة صادرات الخضروات والفواكه المصرية وتلبية احتياجات الدول العربية الشقيقة من السلع والصادرات المصرية مع اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا. Advertisements كما وجه الوزير رئيس وقيادات الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى واتباع كافة التعليمات والقواعد الصادرة من وزارة الصحة والخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة عبر الميناء وكذلك تطهير وتعقيم السفينة والأرصفة والمنشآت والوحدات البحرية بالميناء والتزام كافة العاملين بالإجراءات الوقائية .

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