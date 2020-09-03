نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

طقس غدا الجمعة:

أوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية فيما يشهد جنوب سيناء وجنوب وشمال الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.

وتكون الهيئة أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مع فرص سقوط أمطار غزيرة ورعدية احيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

طقس يوم السبت:

واكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

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ونوهت الهيئة الي أبرز الظواهر الجوية يوم السبت المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء بينما تكون خفيفة على انحاء متفرقة من جنوب الصعيد.

طقس يوم الأحد:

واكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.