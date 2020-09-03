نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تقرر استئناف حركة الطيران مع مصر بـ3 رحلات أسبوعيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الخطوط الجوية الروسية "أيروفلوت" اليوم الخميس، عن عودة رحلاتها إلى القاهرة اعتبارا من يوم 9 سبتمبر الجاري، بمعدل 3 رحلات في الأسبوع.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن عملية شراء التذاكر أصبحت متاحة بالفعل على موقععها الرسمي.

وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت اليوم الخميس، بأنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول، وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لبيان صدر عن الحكومة الروسية سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف. وقال البيان إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على مرسوم بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث.

وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف. Advertisements

وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا. اقرأ أيضا...