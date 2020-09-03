مختار جمعة : وقف المكلف بتسيير أعمال إدارة فى الشرقية عن العمل للتقصير

وبناء على مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الخميس، وقف عبد الستار الشبراوى محمد عبد الدايم مفتش دعوة ومكلف مدير إدارة أم عجرم بمديرية أوقاف الشرقية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو انتهاء التحقيقات، أيهما أقرب، نظرًا لما نسب إليه من مخالفات وتقصيره فى واجبه الوظيفى.

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