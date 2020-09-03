الداخلية تنفى مد مهلة تركيب الملصق الإلكترونى للمركبات

وأكد المصدر، عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً، مشيراً إلى استمرار العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية لاستقبال المواطنين لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، خلال المهلة المحددة التى تنتهى فى 20/10/2020م.

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