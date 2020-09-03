وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية 



التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ورئيس مجلس الدفاع بالاتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء الأوضاع الأمنية بالمنطقة ذات التأثير على كلًا من مصر والاتحاد الأوروبى وكذا التعاون المشترك في مجال الدفاع.

وأعرب القائد العام عن تقديره للعلاقات التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط، خاصة وأن الاتحاد الأوروبى يعد من أهم شركاء مصر في عملية أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسيًا وعسكريًا وإقتصاديًا.

من ناحيته، أكد جوزيف بوريل على أهمية استمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتى المتوسط.

حضر اللقاء السفير خالد البقلى سفير مصر ببروكسل وعدد من قادة القوات المسلحة.