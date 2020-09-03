الأنبا باخوم يجتمع مع كهنة وشمامسة الكاثوليك بمنطقة الدلتا

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كما شارك في الاجتماع أيضًا الشمامسة أسامة أنيس من كنيسة القديسة تريزا بالمحلة، والشماس ماهر أبادير من كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس بطنطا، والشماس عادل جرجس من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.
بدأ الاجتماع بالصلاة الافتتاحية، أعقبها قيام الآباء الكهنة والشمامسة بعرض خبراتهم السابقة خلال الفترة الماضية الاستثنائية، وتحدث نيافة الأنبا باخوم حول المشروع الرعوي للإيبارشية البطريركية للعام الجديد " كلمة الله"، بأركانها الثلاثة " تخلق - تحرر - ترسل".
كما تم أيضًا خلال الاجتماع تحديد موعد افتتاح السنة الرعوية الجديدة لكنائس منطقة الدلتا، وذلك يوم الأحد الموافق الرابع من شهر أكتوبر المقبل بطنطا.
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