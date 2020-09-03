بطريرك الكاثوليك يتفقد دورات الحاسب الآلي التدريبية بالإسكندرية

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وبدأت الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق ٣٠من شهر أغسطس وتنتهي اليوم الخميس الموافق ٣ من سبتمبر في برامج (power point -excel - Word ).
كان صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قد اجتمع مع الآباء الكهنة والشمامسة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالمحلة.
شارك في فعاليات الاجتماع، الأب جرجس أرمانيوس راعي كنيسة القديسة تريزا بمدينة المحلة، والأب برنابا فانوس راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، وراعي كنيسة السيدة العذراء بقويسنا، والأب بطرس إستيفان راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.
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