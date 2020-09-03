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بطريرك الكاثوليك يتفقد دورات الحاسب الآلي التدريبية بالإسكندرية

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تابع غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الدورات التدريبية المكثفة في الحاسب الآلي التي تقام بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية. 
يحضر الدورة التدريبية ٢٢ شابا و شابة، ومسئولة التدريب بمكتب دياكونيا مي صليب، ونأتي الدورات المكثفة في اطار سعى مكتب دياكونيا للتنمية التابع لبطريركية الأقباط الكاثوليك -الإيبارشية البطريركية- بالتشارك مع لجنة الشباب الايبارشي فى مجال تطوير الشباب و إيمانا بأهمية التدريب و اكتساب الخبرات المختلفة. 

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وبدأت الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق ٣٠من شهر أغسطس وتنتهي اليوم الخميس الموافق ٣ من سبتمبر في برامج (power point -excel - Word ).

كان صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قد اجتمع مع الآباء الكهنة والشمامسة، وذلك بكنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بالمحلة.

شارك في فعاليات الاجتماع، الأب جرجس أرمانيوس راعي كنيسة القديسة تريزا بمدينة المحلة، والأب برنابا فانوس راعي كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، وراعي كنيسة السيدة العذراء بقويسنا، والأب بطرس إستيفان راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأشمون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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