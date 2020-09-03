بنك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين الحصيلة

قام بنك مصر مؤخرًا بتوقيع اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات بهدف تأمين حصيلة الصادرات المصرية للمصدرين المصريين، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص البنك على زيادة حصيلة الصادرات المصرية باعتبارها رافدًا هامًا لموارد النقد الأجنبي،وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المصري، وقد قام السيد محمد الاتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع الاتفاقية مع السيدة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة كل من الشركة المصرية لضمان الصادرات والبنك المصري لتنمية الصادرات، بحضور السيد عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر،والسيد محمد عزام العضو المنتدب للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، بمقر بنك مصر.

وتهدف الاتفاقية بين بنك مصر والشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين حصيلة الاعتمادات المستندية غير المعززة والصادرة من البنوك حول العالم لصالح المصدرين المصريين من عملاء ببنك مصر، حيث يضع بنك مصر على قائمة أولوياته تقديم الخدمات التمويلية للمصدرين، وذلك لدعم توجه الدولة في زيادة صادراتها بصفة عامة وللقارة الإفريقية بصفة خاصة، وتمكن هذه الاتفاقية بنك مصر من تنويع الآليات التي تعزز وتدعم قدرة المصدر المصري في الدول عالية المخاطر خاصة في إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية ولتمكينه من التوسع في تلك الأسواق.

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ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار مواكبة قيام بنك مصر بتنفيذ استراتيجيته التي تهدف للتوسع في القارة الافريقية وتوسيع حجم أعماله فيها سواء بتواجده بشكل فعلي (فرع/ مكتب تمثيل)، أو بقيامه بأنشطة مالية ومعاملات دولية تتم من خلال مؤسسات مالية أخرى باعتبارها أحد الأدوات الداعمة لاستراتيجية البنك، ويتواكب ذلك مع اهتمام الدولة التي تضع على أجندة أولوياتها أن تكون مصر جزءًا لا يتجزأ من أفريقيا من خلال التواصل الكامل والتعاون في مختلف المشروعات التنموية؛ وعلى رأسها تنمية وزيادة التعاون وحجم التجارة البينية مع الدول الإفريقية وإتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية لدخول أسواق أفريقية جديدة والاستفادة من التنويع الكبير الذي يفرضه السوق الأفريقي الكبير وهوامش الربحية المرتفعة وبالتالي زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا.

ومن الجدير بالذكر ان الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة منشأة بقانون خاص صادر من رئيس الجمهورية عام 1992 بهدف دعم الصادرات المصرية؛ حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات ضمان حصيلة الصادرات ومساعدة المصدر المصري للحصول على تمويل مصرفي لتلك العمليات. وتهدف الشركة من اتاحة هذه الخدمة إلى تنويع الآليات المتاحة للبنوك العاملة في مصر لمشاركة مخاطر ائتمان الصادرات مع أسواق إعادة التأمين في العالم بما ينعكس على غزو الصادرات المصرية للأسواق المختلفة مع تقليل المخاطر التي يواجهها المصدرون.

ويسعى بنك مصر دائمًا كونه مؤسسة مصرفية رائدة لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، وذلك من خلال الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تلبية تلك المتطلبات؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.