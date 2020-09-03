17 أسبوعيا.. طيران الإمارات يسير رحلات إضافية إلى القاهرة

بدأ طيران الإمارات ، اليوم الخميس ، تسيير 3 رحلات إضافية إلي مطار القاهرة الدولي ، ليصل بذلك عدد الرحلات من وإلى القاهرة إلى 17 رحلة أسبوعيًا ، وذلك بعد أن استأنفت طيران الإمارات تشغيل طائرتها A380 إلى القاهرة اغسطس الماضي ، حيث تعد القاهرة حاليًا الواجهة الوحيدة على شبكة "طيران الإمارات" في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعمل كل من طائرة B777 و A380من/ إلى دبي.

وقالت طيران الإمارات ، أن هناك حركة جوية واضحة بين القاهرة ودبي، مما يعني ان إدخال ثلاث رحلات إضافية أسبوعيًا أمر منطقي من الناحية التجارية ، وسيساعد هذا الأمر في دعم عودة صناعة السياحة في البلاد، بالإضافة إلى إعادة فتح المزيد من الممرات التجارية داخل وخارج مصر .

يذكر أن طيران الإمارات استأنفت تشغيل طائرتها العملاقة إيرباص A380 ، لخدمة رحلات الركاب إلى مطار القاهرة الدولي ، بواقع 4 رحلات أسبوعيًا من دبي ،وذلك في إطار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية بشكل تدريجي مع بعض دول العالم ، وهى طائرة ذات طابقين وتعمل على أربع محركات نفاثة، التى تنتجها شركة ايرباص عملاق صناعة الطائرات الأوروبية، حيث تتربع تلك الطائرة على قائمة الطائرات المدنية الأضخم والأكثر تطورا فى العالم، ذلك لأنها تتمتع بوسائل عالية من الرفاهية.