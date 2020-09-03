هاشتاج #الا_رسول_الله يتصدر تويتر.. ومغردون: نحبه إلى قيام الساعة موتوا بغيظكم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الا_رسول_الله، دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد نشر رسوم مسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فى صحيفة "شارلى إيبدو" الفرنسية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : "‏‎#الا_رسول_الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فداك أبي و أمي و نفسي يا رسول الله ﷺ" و "‏مقامُكَ محمودٌ وأنتَ مُحمد وربُّ العُلا المعبود هُوَ سمَّاكَ أحمد صلّوا عليهِ ..‎#إلا_رسول_الله".

وقال آخرون :"‏‎#فرنسا_تسيء_لنبي_الأمة ماهو دور الدول الاسلاميه،،؟ اين هي الهيئات والمنظمات الاسلامية والدولية؟ ‎#إلا_رسول_الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين "و" ‏باأبي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ‎#إلا_رسول_الله ".

واضاف اخرون: " ‏فداك ابي وامي يا حبيبي يا رسول الله ‎#الا_رسول_الله " و" ‏‎#إلا_رسول_الله

سيبقى حب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا إلى قيام الساعة موتو بغيظكم "