محمود كهربا يعتذر للاعبي الأهلي.. ويعد بالتتويج ببطولة أفريقيا

قدم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى ، الإعتذار لمحمد الشناوى حارس مرمى الفريق ، ولاعبى الفريق والجهاز الفنى ، مؤكداً أنه أحد أبناء النادى وتحت أمر إدارة النادى، واعداً بتتويج الفريق ببطولة أفريقيا لإسعاد الجماهير .

وقال كهربا خلال الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للأهلي عبر فيس بوك: "حابب أعتذر لزمايلي واخواتي والشناوي أخويا الكبير، ومتقبل العقوبة وأنا ابن من أبناء النادي، تحت أمره في أي وقت، وتابع: "إن شاء الله ربنا يكرم الفريق المباراة المقبلة، ونقدر نفرح الجمهور بالدوري وأفريقيا، ونفرح كل الجمهور لأن أنا واحد من الجمهور".

منع النادى الأهلى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من التدريات الجماعية اليوم الخميس، كنوع من العقاب الإضافى بعد مشادته أمس مع محمد الشناوي قائد الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض اللاعب اليوم مرانا انفراديا داخل الجيم، ليمثل ذلك استكمال للعقاب الأساسى تغريم كهربا مليون جنيه نظرًا لما بدر منه قبل مران أمس، وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادى مرة ثانية، وقدم اعتذارًا لمحمد الشناوى فى حضور وليد سليمان.

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وشدد كهربا على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفنى أو الإدارى أو زملائه اللاعبين، وكشفت مصادر لليوم السابع أن مران الأهلي صباح أمس، الأربعاء، شهد العديد من الاضطرابات بين عدد من نجوم الفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بدأت عندما دخل الثنائى محمد الشناوى ومحمود عبد المنعم كهربا فى مشادة بسيطة بغرفة الملابس قبل التوجه لأداء المران قبل أن ينتهى الموضوع سريعا بينهما، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدخل فى الأمر ليدخل هو الأخر في مشادة قوية مع كهربا.

وطالب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق بإغلاق ملف أزمة محمود عبد المنعم "كهربا" وشدد فايلر للاعبى الفريق على ضرورة عدم التأثر بأزمة كهربا والخروج من توابعها سريعاً من أجل التركيز فى الارتباطات المقبلة للأهلى محلياً وأفريقياً.