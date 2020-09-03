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طقس الجمعة .. حار رطب على الأنحاء وشبورة مائية وعظمى القاهرة 36

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أ ش أ 2020-09-03 22:11 0 تبليغ

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الجمعة، طقس حار رطب صباحا على القاهرة والوجه البحرى مصحوب بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة الذى يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية مع شبورة مائية صباحا، فيما تشهد جنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون الظواهر الجوية أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا 20% تقريبا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

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أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
الإسكندرية 31 24
وادى النطرون 32 24
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 31 24
بلطيم 31 24
مطروح 29 24
السلوم 32 23
سيوة 36 20
بورسعيد 30 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 24
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 23
العريش 32 23
رفح 32 23
رأس سدر 36 25
نخل 37 23
نويبع 38 31
طابا 36 26
كاترين 35 18
الطور 36 26
شرم الشيخ 41 29
الغردقة 40 29
مرسى علم 38 28
الفيوم 37 25
بنى سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 41 27
الأقصر 42 27
أسوان 44 29
إدفو 43 28
أبوسمبل 43 28
الوادى الجديد 40 25
الشلاتين 38 26
أبورماد 37 26
حلايب 37 28
رأس حدربة 35 28 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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