الارصاد الجوية:طقس غدا حار رطب نهارا.. والقاهرة تسجل 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس حار رطب صباحا على القاهرة والوجه البحري مصحوب بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية مع شبورة مائية صباحا، فيما تشهد جنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتكون الظواهر الجوية أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25الى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 32 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 31 24

بلطيم 31 24

مطروح 29 24

السلوم 32 23

سيوة 36 20

بورسعيد 30 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 23

العريش 32 23

رفح 32 23

راس سدر 36 25

نخل 37 23

نويبع 38 31

طابا 36 26

كاترين 35 18

الطور 36 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 40 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 25

بنى سويف 37 24

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

سوهاج 40 25

قنا 41 27

الاقصر 42 27

اسوان 44 29

إدفو 43 28

أبوسمبل 43 28

الوادى الجديد 40 25

الشلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 37 28

رأس حدربة 35 28