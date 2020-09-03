طباعة رسالة الدكتوراه الخاصة بالأنبا مارتيروس حول "المخطوطات القبطية" بدار أنطون

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وتابع قائلا، إنه تم وضع جدول بالمصطلحات الإنجليزية الواردة بالرسالة، وذكر المساهمات الكثيرة من الشخصيات الكنسية، والرهبانية في ذات المجال ، ودور الإسكريبتوريوم المنسخ في نقل التراث الكنسي والفكر الآبائي ، إلي الأجيال اللاحقة ، تأكيدا للهوية القبطية ذات البصمة المتفردة.
وأشار نيافة الأنبا مارتيروس إلى أن الكتاب يضم ثلاثة أبواب، الباب الأول منه يتحدث عن تأثير المتغيرات السياسية علي تصاوير المخطوطات القبطية من خلال ثلاثة فصول، والباب الثاني يتحدث عن التقنيات الفنية من القرن العاشر حتي القرن الخامس عشر الميلادي، من خلال ثلاثة فصول.
ونوه إلى أن الباب الثالث يتحدث عن الخلفية اللاهوتية والعقائدية لتصاوير تلك الفترة من خلال فصلين فقط، وقد تم وضع الفهارس المختلفة حتي يسهل علي الباحث أن يصل إلي المعلومة مباشرة، وان جميع الصور في هذا الكتاب ملونة، مع ذكر جميع المراجع العربية، والأجنبية ، والمواقع الإلكترونية لمكتبات العالم المختلفة مع ملخص عن الرسالة باللغة الإنجليزية ، ثم النتائج والتوصيات الهامة التى توصلنا إليها.
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