طباعة رسالة الدكتوراه الخاصة بالأنبا مارتيروس حول "المخطوطات القبطية" بدار أنطون

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد عن طباعة رسالة الدكتوراه الخاصة به في كتاب صادر عن دار أنطون بشبرا مصر.

وقال نيافة الأنبا مارتيروس – عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك – إن الرسالة كانت بعنوان "الموضوعات وأساليبها الفنية في المخطوطات القبطية المصورة من القرن العاشر إلي القرن الخامس عشر الميلادي"، لافتا إلى أنه شرف له أن يقدم الكتاب الأستاذ الدكتور سامي صبري، والأستاذ الدكتور جمال لمعي.

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وأضاف أن الكتاب يعد مرجعا هاما في مجال تاريخ الفن القبطي ، من خلال المخطوطات القبطية، المنتشرة في داخل مصر وخارجها، مع ذكر هذه المخطوطات وتوصيفها، وإستعراض جميع التصاوير التى جاءت بها ، مع ماورد من برديات منذ القرن الثاني الميلادي، وتم ترجمة جميع النصوص المصاحبة للتصاوير سواء القبطية بلهجاتها، أو اليونانية إلي اللغة العربية .

وتابع قائلا، إنه تم وضع جدول بالمصطلحات الإنجليزية الواردة بالرسالة، وذكر المساهمات الكثيرة من الشخصيات الكنسية، والرهبانية في ذات المجال ، ودور الإسكريبتوريوم المنسخ في نقل التراث الكنسي والفكر الآبائي ، إلي الأجيال اللاحقة ، تأكيدا للهوية القبطية ذات البصمة المتفردة.

وأشار نيافة الأنبا مارتيروس إلى أن الكتاب يضم ثلاثة أبواب، الباب الأول منه يتحدث عن تأثير المتغيرات السياسية علي تصاوير المخطوطات القبطية من خلال ثلاثة فصول، والباب الثاني يتحدث عن التقنيات الفنية من القرن العاشر حتي القرن الخامس عشر الميلادي، من خلال ثلاثة فصول.

ونوه إلى أن الباب الثالث يتحدث عن الخلفية اللاهوتية والعقائدية لتصاوير تلك الفترة من خلال فصلين فقط، وقد تم وضع الفهارس المختلفة حتي يسهل علي الباحث أن يصل إلي المعلومة مباشرة، وان جميع الصور في هذا الكتاب ملونة، مع ذكر جميع المراجع العربية، والأجنبية ، والمواقع الإلكترونية لمكتبات العالم المختلفة مع ملخص عن الرسالة باللغة الإنجليزية ، ثم النتائج والتوصيات الهامة التى توصلنا إليها.