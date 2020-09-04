السيسى_أمل_كل_المصريين يجتاح تويتر .. ونشطاء : الرئيس يعيد بناء مصر

دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج "#السيسى_أمل_كل_المصريين"، تعبيرا عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، ودعمه فى قراراته التى يتخذها لاستمرار بناء مصر، ودوران عجلة الإنتاج والقضاء على الفساد.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب أيام من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، وحديثه عن العديد من الملفات، إضافة إلى بعض القرارات التى اتخذها لحماية ممتلكات الدولة، وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل.

وتفاعل عدد كبير من المواطنين من الخليج مع الهاشتاج، إذ ذكرت زينب جاد عبر حسابها: "السيسى بيعيد بناء مصر من جديد لتخرج للعالم بالثوب الجديد الذى يليق بحضارتها العريقة فهى حقا جميلة ولكن لم تجد من يظهر جمالها للعالم ويزيح عنها غبار الزمن . حتى جاء لها فارسها السيسى وأخذ بيديها وحلف ليعدى بيها لبر الأمان.









ووقال حساب Chimy: "ده رغيف الخبز الـ90 جرام يعنى حجمه مصغرش وبقى قد حبة السمسم بالعكس بقى لونه أحسن وقيمته أعلى، يا ترى الجماعة بتوع حسبى الله ونعم الوكيل (حط أى حاجة) راحوا فين؟ وهل هينشروا البوست دة ولا هيعملوا نفسهم من بنها؟".

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وقالت ملك: "ربنا معاك وإحنا بنحبك طهر البلد"، كما كتب سيد: "معاك ياريس معاك ياحبيب القلوب معاك ياكايدهم معاك ياحبيب الملايين".