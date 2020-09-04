- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عقب أيام من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، وحديثه عن العديد من الملفات، إضافة إلى بعض القرارات التى اتخذها لحماية ممتلكات الدولة، وإعادة استخدامها بالشكل الأمثل.
وتفاعل عدد كبير من المواطنين من الخليج مع الهاشتاج، إذ ذكرت زينب جاد عبر حسابها: "السيسى بيعيد بناء مصر من جديد لتخرج للعالم بالثوب الجديد الذى يليق بحضارتها العريقة فهى حقا جميلة ولكن لم تجد من يظهر جمالها للعالم ويزيح عنها غبار الزمن . حتى جاء لها فارسها السيسى وأخذ بيديها وحلف ليعدى بيها لبر الأمان.
ووقال حساب Chimy: "ده رغيف الخبز الـ90 جرام يعنى حجمه مصغرش وبقى قد حبة السمسم بالعكس بقى لونه أحسن وقيمته أعلى، يا ترى الجماعة بتوع حسبى الله ونعم الوكيل (حط أى حاجة) راحوا فين؟ وهل هينشروا البوست دة ولا هيعملوا نفسهم من بنها؟".
وقالت ملك: "ربنا معاك وإحنا بنحبك طهر البلد"، كما كتب سيد: "معاك ياريس معاك ياحبيب القلوب معاك ياكايدهم معاك ياحبيب الملايين".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر #السيسى_أمل_كل_المصريين يجتاح تويتر .. ونشطاء : الرئيس يعيد بناء مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.