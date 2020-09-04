أخبار مصرية

مختار جمعة وفودة والعبد يفتتحون 7 مساجد بجنوب سيناء اليوم

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أحمد عاشور 2020-09-04 00:28 0 تبليغ

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وصل كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، واللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة، إلى محافظة جنوب سيناء لافتتاح سبعة مساجد بالمحافظة اليوم الجمعة فى حضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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