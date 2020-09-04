مختار جمعة وفودة والعبد يفتتحون 7 مساجد بجنوب سيناء اليوم

وصل كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، واللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة، إلى محافظة جنوب سيناء لافتتاح سبعة مساجد بالمحافظة اليوم الجمعة فى حضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.





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