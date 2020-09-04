نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. نشرت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر انستجرام فيديو جديد لمحمود كهربا لاعب النادي الاهلي بعد أزمته الأخيرة مع زملائة اثناء التمرين. نفى الفنان احمد فلوكس ما يتردد من شائعات حول عودته لطليقته ام ابنه مرة أخرى او شائعة زواجة من إحدى الاعلاميات اللبنانيات. علق الكابتن حازم إمام نجم الزمالك السابق على خناقة لاعب النادي الاهلي محمود كهربا داخل النادي الأهلي وتلفظه بشتائم لأصدقاء بالقريق علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على احتساب الحكم لضربة جزاء لصالح فريق بيراميدز بعد الرجوع لتقنية الفار.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار السوشيال ميديا.. الأهلي ينشر فيديو جديدا لاعتذار كهربا.. وخالد الغندور: لا بد من محاسبة الفار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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