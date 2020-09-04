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ريهام عفيفي تدعو المصريين بأن لا يضعوا حقهم الدستوري في التصويت بانتخابات الشيوخ

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري الفائزة في إنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ في قائمة من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط الدلتا ان كل صوت حصلت عليه هو بمثابة تاج على الرأس ووقود لبذل الجهد لخدمة الوطن وشعبه.

وأشارت عفيفي ان خطة العمل التي تنتوي ان تنتهجها داخل المجلس ستكون متناغمة مع التوجه الحزبي والتي تعتمد اولا وأخيرا على مصلحة الوطن والمواطن وذلك تحت مظلة الدستور من خلال مواده المتعلقة بمجلس الشيوخ وهي مواد من ٢٤٨ إلى ٢٥٤ وقانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. 

إختتمت عضو مجلس الشيوخ انه الان يجري التنسيق لدعم مرشحوا الحزب بجولة الإعادة المقرر عقدها للمصريين خارج مصر يومى الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، داخل مصر يومى الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر ودعت عفيفي المصريين بالخارج والداخل بأن لا يضعوا حقهم الدستوري في التصويت وإختيار من يمثلهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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