انت الان تتابع تفاصيل خبر “التراجع مستمر” الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم والإجمالي يقفز لـ 99425 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة منذ قليل تقريرها المعتاد حول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 3 سبتمبر، وسط حال من الإستقرار الملحوظ في الإصابات والوفيات وكذلك حالات الشفاء.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الخميس 3 سبتمبر

ووفقتقرير وزارة الصحة فإن أعداد المتعافين اليوم الخميس سجلت 789 حالة جديدة، ووصول إجمالي الحالات المتعافية حتى الآن ومنذ دخول الفيروس لمصر 75415 حالة، وأشارت الصحة إلى أن كل هذه الحالات خرجت من مستشفيات العزل الصحي وتعافت بشكل كامل بعد تلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم الأربعاء 2 سبتمبر، فقد سجلت وزارة الصحة 145 إصابة جديدة، ووصول إجمالي الإصابات حتى اليوم إلى 99425 حالة.

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ووفق تقرير وزارة الصحة فإن أعداد الوفيات اليوم سجلت 18 حالة جديدة، ووصول إجمالي الوفيات حتى الآن إلى 5479 حالة.