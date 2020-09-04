انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو “متحدث الوزراء” هذه المباني ليس لها دية و1 أكتوبر حملات إزالة ونيابة عسكرية لمن لم يدفع جدية التصالح في مخالفات البناء والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحدث المستشار نادر سعد عن التصالح في مخالفات البناء، خلال لقاء له مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد الفضائية، نافياً ما يتردد على لسان البعض بأن القانون غير دستوري، وأشار إلى أنه لن يتم مد مهلة التصالح مرة أخرى بعد 30 سبتمبر الجاري.

التصالح في مخالفات البناء والمباني التي ليس لها دية

وأشار سعد إلى أن ما تقوم به الحكومة الآن في صالح المواطن وليس ضده، لأنه ليس في مصلحة الوطن والمواطن أن تفقد مصر 12% من أجود أراضيها الزراعية بسبب العشوائيات والمباني الغير قانونية عليها.

وأضاف سعد إلى أن التصالح في مخالفات البناء نهايته 30 سبتمبر، وبعد هذا التاريخ سوف يتم تنفيذ إزالات لكل من لم يتقدم بطلب تصالح ويدفع مبلغ الجدية المحدد.

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وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن أي مخالفة تمت بعد قانون التصالح لا يوجد لها دية، وسوف يتم إزالتها فوراً، مضيفاً أن هناك تصوير جوي من المساحة العسكرية لأي مخالفات تمت أو تتم وسيتم إرسال الخرائط لوحدات المحلية خلال أسبوعين، وبدايةً من أكتوبر سيتم إزالة المخالفات التي لم تدفع جدية التصالح وتحويل صاحبها لنيابة العسكرية.