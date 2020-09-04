جامعة كفر الشيخ تدخل تصنيف التايمز البريطانى للجامعات الدولية

أثنى محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، على دخول جامعة كفر الشيخ ضمن تصنيف التايمز البريطانى للجامعات الدولية "THE World University Rankings 2021"، وظهورها ضمن أفضل 800 جامعة على مستوى العالم.





وقال نور الدين إن هذا التصنيف يُعد من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية، تشمل مجالات التعليم "البيئة التعليمية"، والبحث العلمى "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة"، والاستشهادات "تأثير البحث"، والعلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث"، ودخل الصناعة، "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع". وكان الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أعلن أن الجامعة حافظت على ترتيبها ضمن أفضل 800 جامعة عالميًا، للعام الثالث على التوالي، وفقاً لتصنيف التايمز البريطانى للتعليم العالى لعام 2021 فى ظل التنافس الشديد بين الجامعات العالمية، كما حققت الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية بين 21 جامعة مصرية فى التصنيف.

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