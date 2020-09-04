تكريم الشاب منقذ الطفل صاحب واقعة البلاعة بكفر الشيخ

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حازم بخيت عبد الرحيم محمد، الشاب الذى أنقذ طفلا سقط فى بلاعة بعزبة عمرو، التابعة لمركز مطوبس، حيث تبين له أن الشاب كان أول من أسرع بالنزول إلى البلاعة وإخراج الطفل منها.





وقال محافظ كفر الشيخ، فى بيان إنه كلف رئيس مركز ومدينة مطوبس المهندسة عايدة ماضى، بتكريم الشاب ومنحه درع المحافظة، مؤكدًا أنه تلقى تقريرًا بتفاصيل الواقعة، وتبين أن العامل كان بداخل البلاعة وخرج، ثم وقف قريبًا منها لإحضار بعد مواد الدهان، وبمجرد رؤيته سقوط الطفل هرع لإنقاذه. جدير بالذكر أن اللواء جمال نور الدين، كان قد كلف رئيس اللجنة العامة لحماية الطفولة والأمومة بالمحافظة، بالإطمئنان على حالة الطفل أحمد محمد رزق، ومتابعة حالته، وتقديم الخدمات الطبية له، عقب قراره بنقل الطفل من عزبة عمرو، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تم حجزه بأحد حجراتها ليتمكن الأطباء متابعته، كما تابعت حالته الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق الإسعاف.

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