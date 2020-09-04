تصدر هاشتاج "السيسي أمل كل المصريين"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك قراراته التي تدعم استقرار الدولة المصرية، وكانت التعليقات كالتالي :#السيسي_امل_كل_المصريين .. مصر ما بين الماضي والحاضر♥.. إنها مصر يا سادة???????? .. الخط الثالث مترو انفاق القاهرة.
وقال آخرون:السيسي اعظم رئيس في العالم زعيم العرب وراعي افريقيا ورجل السلام الاول في المنطقه امل مصر وفخر كل العرب عظيمه يا ام الدنيا بقياده السيسي حبيب المصريين.. قبل كام سنة كنت بخاف أفتح التليفزيون أو أفتح النت أشوف عملية إرهابية أو أي حاجة توجع قلبي علي بلدي دلوقتي بقيت اصحي كل يوم و أنا متأكدة إني هشوف بلدي بتتقدم خطوات لقدام. مصر في عهدك منطلقة بسرعة الصاروخ. ربنا يحفظ بلدنا و يبعد عننا كل سوء يارب.
وأشار مغرد آخر إلى أنه عرف شخصيه السيسى قوية، وبعد الفيديو ده الرئيس السيسى فرض كلمته على تركيا والعالم وكلمه مصر مسموعه وبصوت عالى كمان #ياسيسي_عنك_منستغناش #السيسي_امل_كل_المصريين
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السيسي أمل كل المصريين هاشتاج يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.